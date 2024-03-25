Yargıtay Başkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin ikinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:18
Yargıtay Başkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı
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Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay’da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ikinci turunda Yargıtay Başkanı Akarca 82, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 46, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 74, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 94, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 36 oy aldı.

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


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