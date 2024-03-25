Yargıtay Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda da sonuç çıkmadı: Seçim yarına kaldı

Başkan adayları Mehmet Akarca, Adem Albayrak, Ömer Kerkez, Muhsin Şentürk ve Ayhan Tuncal'ın Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle Yargıtay Başkanlığı seçimleri yarın yapılacak dördüncü tura kaldı. Seçimin dördüncü tur oylamasında, üçüncü turda en yüksek oyu alan üç aday Akarca, Kerkez ve Şentürk yarışacak.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:04
Yargıtay Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda da sonuç çıkmadı: Seçim yarına kaldı
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere yarın dördüncü tur oylamasıyla devam edilecek.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu ve sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk iki turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine üçüncü tur oylama yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.

SEÇİM YARINA KALDI

Bu sonuçla, seçim yarın yapılacak dördüncü tur oylamasına kaldı.

Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan adaylar Akarca, Kerkez ve Şentürk yarışacak. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


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