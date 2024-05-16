Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:13

Güncelleme: 16.05.2024 - 00:29

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan ve 8 adayın katıldığı seçim sonucu, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlenmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçmesi bekleniyordu.

Erdoğan'ın atama kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Can Atalay kararına imza atan Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı Muhsin Şentürk atadı.

Muhsin Şentürk, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

25 Mart'tan beri başkanlık için seçim yapılan Yargıtay'da Ömer Kerkez yeni Yargıtay Başkanı seçilmişti.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

Muhsin Şentürk 16 Mayıs tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısılığına atandı.