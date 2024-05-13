Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi yapıldı: Adaylardan birini Cumhurbaşkanı seçecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oy alan adaylar; Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu olurken bu adaylardan birinin Cumhurbaşkanı tarafından seçileceği bildirildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oy alan adaylar sırasıyla; Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu oldu.
Yapılan seçimde toplan 327 oy kullanıldı. 10 oy geçersiz sayıldı, 4 oy boş atıldı. Yaşar Şimşek 86 oy ile seçimin en yüksek oyunu aldı.
Adaylardan biri Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilecek.
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