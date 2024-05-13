Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi yapıldı: Adaylardan birini Cumhurbaşkanı seçecek

Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:55

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:02

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oy alan adaylar sırasıyla; Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu oldu.

Yapılan seçimde toplan 327 oy kullanıldı. 10 oy geçersiz sayıldı, 4 oy boş atıldı. Yaşar Şimşek 86 oy ile seçimin en yüksek oyunu aldı.

Adaylardan biri Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilecek.