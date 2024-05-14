Cübbesini giydi: Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez'den ilk açıklama
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez için mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni düzenlendi.
Yargıtay Konferans Salonu'ndaki törende Kerkez'e mazbatasını Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak takdim etti, başkanlık cübbesi ise önceki Başkan Mehmet Akarca tarafından giydirildi.
Törende konuşan Kerkez, başkanlık makamına kendisini layık gören üyelere teşekkür etti ve zorlu bir seçim sürecinin geride kaldığını dile getirdi.
"ZAMANIMIZ DA YOK ENERJİMİZ DE..."
Seçimlerin bugün itibarıyla sona erdiğini aktaran Kerkez, "Bugün sizlerle beraber, hep birlikte yargımız için, Yargıtay'ımız için ne yapılması gerekiyorsa bunlara bakacağız. Başka hiçbir şeyle uğraşmaya zamanımız da yok, enerjimiz de yok" dedi.
Yargıtay'ın itibarını korumak için elinden geleni yapacağı sözünü veren Kerkez, son dönemde yargı organlarının ve Yargıtay'ın sürekli konuşulur, tartışılır hale geldiğini belirtti.
Kerkez, "Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını mutlaka bir an önce çözmemiz gerekiyor. Biz yargı için zaten büyük fedakarlıklarla görev yapıyoruz. Bunu hiç esirgemeden sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Görevi boyunca makam odasının herkese açık olacağını, kimseyi ayırmayacağını kaydeden Kerkez, eski Başkan Akarca'ya görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kerkez, "Türk yargısı insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere saygı fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış gerçek hakim ve savcıların sırtında yükselecektir" dedi.
AKARCA'NIN KONUŞMASI
Törende konuşan Akarca da geride kalan seçim sürecinde kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ettiğini bildirdi.
"Önemli olan yargının, Yargıtay'ın yücelmesi ve bu kurumların saygınlığının korunması" diyen Akarca, Kerkez'in elinden gelen bütün gayretleri göstereceğine inandığını kaydetti.
Seçim sonuçları nedeniyle kimseye kırgın olmadığını dile getiren Akarca, "Yüce Genel Kurulun teveccühü, takdiri başımızın üstünde. Elbette demokratik gelenekler bu şekilde tesis ediliyor, bu şekilde hayatını sürdürüyor" diye konuştu.
ÖMER KERKEZ'İN ÖZ GEÇMİŞİ
Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.
Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer