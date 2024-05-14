Hukukçu Eminağaoğlu Yargıtay seçimini değerlendirdi: 'Kilitlenen seçim sonuçlandı ama...'

Ömer Kerkez'in Yargıtay Başkanlığı'na seçilmesini değerlendiren Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Seçim, Yargıtay'da etkin olan aynı güç içinde bu gücü kimin kullanacağına dönüştü. Kilitlenen seçim sonuçlandı ama kazanan Yargıtay olmadı" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:21
Hukukçu Eminağaoğlu Yargıtay seçimini değerlendirdi: 'Kilitlenen seçim sonuçlandı ama...'
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Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ömer Kerkez'in Yargıtay Başkanlığı'na seçilmesini değerlendirdi. 

Eminağaoğlu, "Seçim, Yargıtay'da etkin olan aynı güç içinde bu gücü kimin kullanacağına dönüştü. Kilitlenen seçim sonuçlandı ama kazanan Yargıtay olmadı" dedi.

YENİ BAŞKAN 193 OYLA KEPEZ OLDU

Yargıtay Başkanlığı'na 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi. 

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kerkez'in Yargıtay Başkanlığı'na seçilmesini  değerlendirdi.

Eminağaoğlu, şöyle konuştu:

"Seçime katılan adayları öne çıkaran yargı alanında, hukuk dünyasında iz bırakan çalışmaları, bilgi ve birikimleri olmadı. Adayların, hangi güç odaklarından ne derece destek aldıkları konusu hep gündem oldu. Böyle bir seçim ilk kez yaşandı. Görevdeki bir Yargıtay başkanı, karşısındaki adayların aldıkları oy toplamına bakılınca adeta kendisine güven duyulmayan, Yargıtay'ı temsili istenmeyen kişi konumuna da girmesine rağmen ısrarla seçimlerde yer aldı. Sonuçta seçim, Yargıtay'da etkin olan aynı güç içinde bu gücü kimin kullanacağına dönüştü. Kilitlenen seçim sonuçlandı ama kazanan Yargıtay olmadı."


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