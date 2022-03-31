Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Başyardımcısı, Hatice Kaçmaz cinayetiyle ilgili özür diledi

31 Mart 2022 Perşembe, 04:00

TBMM Adalet Komisyonu’nda önceki gün kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören yasa teklifi görüşüldü. Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri, Hatice Kaçmaz’ın Orhan Muris tarafından öldürülmesiyle ilgili “tasarlayarak değil duygusal çöküntü ile” öldürüldüğüne yönelik kararın nasıl verildiğini sordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Başyardımcısı Bahattin Azizağaoğlu, kararın nasıl verildiğini anlattı.

"TAHRİK İNDİRİMİ YOK"

Davada haksız tahrik indiriminin söz konusu olmadığını söyleyen Azizağaoğlu, “Yerel mahkeme ‘tasarlama’ dedi. Birinci Dairemiz de ‘Tasarlama yoktur’ dedi. Yargıtay Başsavcılığı’nda sekiz tane erkek ‘Burada tasarlama var’ dedi. Ve biz olağanüstü itirazı kullanarak Ceza Genel Kurulu’na itiraz ettik. Orada da sayın üyelerimizden 14 yüksek yargıç ‘Tasarlama yok’” dedi. “Benim şahsi kanaatimi soracak olursanız, ben de tasarlama diye düşünüyorum” vurgusu yapan Azizağaoğlu, “Artık bundan sonra yapacak bir şey yok. Çok özür dileyerek söylemek zorundayım, tabii bizim elimiz kolumuz bağlı” savunmasını yaptı.

UYDURMAYMIŞ!

Teklifin görüşmeleri sırasında haksız tahrik indirimi konusu üzerinden de tartışma çıkmıştı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, düzenlemede bu konuda bir madde olmamasını eleştirerek “Bütün davalarda ‘O saatte sokakta ne işi vardı? Ama kırmızı etek giymişti, ruj sürmüştü’ diyerek tahrik indirimi uygulanıyor ve bu nedenle üç beş yıl yatıp çıkan bir sürü katil şu an sokakta dolanıyor” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de bu sözler üzerine “Onlar sosyal medya uydurmaları” savunmasını yaptı.