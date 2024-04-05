Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi

Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 08:02
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.


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