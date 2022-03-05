Yargıtay damacanadaki sahte içkinin 'ticari' olduğuna hükmetti
Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2 damacanadaki 38 litre sahte içki ile bir içki markasına ait logo, şişe kapağı ve rakı imalatında kullanılan katı anasonun sahibine verilen beraat kararını bozdu
10 Şubat 2016'da Aydın'dan İzmir istikametine giden yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, yolculardan birine ait olduğu belirlenen 19 litrelik 2 damacanada 38 litre sahte rakı ile bir rakı markasına ait 238 logo, şişe kapağı ve rakı imalatında kullanılan katı anason ele geçirildi.
Hakkında işlem yapılan ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sahte rakının sahibi yolcunun, üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi.
38 LİTRE 'TİCARİ MİKTAR'
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünün yasaya aykırı olduğuna kanaat getirerek, kararı bozdu.
Dairenin kararında, sanıktan ele geçirilen 38 litre kaçak alkollü içkinin miktar itibarıyla ticari miktar ve mahiyette olduğu kaydedildi. Dava konusu olayda, sanığın mahkumiyeti yerine, yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verildiği ifade edilen kararda, yerel mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verildiği belirtildi.
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