Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen ikinci isim İhsan Kamil Akçadırcı oldu

7.04.2026 15:17:00
ANKA
Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi, diğer üye için seçimler Yargıtay Genel Kurulu tarafından yarın yapılacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması üzerine başlatılan seçim süreci, Danıştay kontenjanından üyeler için tamamlandı ancak Yargıtay kontenjanından seçilecek üyeler için devam ediyor.

Yargıtay kontenjanından 3 üyenin belirlenmesi için Yargıtay Genel Kurulu tarafından yapılan seçimde, daha önce YSK üyeliğine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Arı 169 oyla seçilmişti.

YARIN SEÇİMLERE DEVAM EDİLECEK

Edinilen bilgiye göre, bugün yapılan seçimde de Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı da 180 oy alarak YSK üyeliğine seçildi.

Diğer üyenin belirlenmesi için seçimlere yarın devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

YSK'nin Danıştay kontenjanından yeni üyeleri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin olarak belirlenmişti.

YSK'de, yeni üyelerin tümü belirlenene kadar eski üyeler görevine devam ediyor.

Yargıtay'dan seçilecek son üyenin de belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek göreve başlayacak ve yemin töreninin ardından, gizli oyla yapılacak seçimle en fazla oyu alan üye YSK Başkanı olacak, yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.

Yargıtay'da 3 YSK üyeliği için seçimler hala tamamlanmadı Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresi dolmasına rağmen, Yargıtay'da 3 YSK üyeliği için yapılan seçimlerden henüz sonuç alınamadığı için eski üyeler görevlerine devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen seçime, bu hafta devam edilmesi bekleniyor.
Resmi Gazete’de yayımlandı… YSK milletvekili sayılarını belirledi: İşte il il liste! Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili Seçim Kanunu uyarınca seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayılarını belirledi. Buna göre Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 17'den 18'e yükselirken, Karabük'ün çıkaracağı milletvekili sayısı üçten ikiye düştü. İstanbul'un Anadolu yakasını kapsayan 1'inci Bölgeden çıkacak milletvekili sayısı bir artarak 34'ten 35'e yükselirken, İstanbul'da 2'nci Bölgenin çıkaracağı milletvekili sayısı 26'dan 25'e düştü.
YSK’den ara seçim kararı: 7 Haziran’da sandık kurulacak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü mahkeme kararlarıyla devam eden Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşçu Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçiminin, 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel ara seçimlerle birlikte yapılmasına karar verdi. Böylece, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde mahalli idareler ara seçimi, 7 Haziran 2026'da yapılacak.