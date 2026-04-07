Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen ikinci isim İhsan Kamil Akçadırcı oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması üzerine başlatılan seçim süreci, Danıştay kontenjanından üyeler için tamamlandı ancak Yargıtay kontenjanından seçilecek üyeler için devam ediyor.

Yargıtay kontenjanından 3 üyenin belirlenmesi için Yargıtay Genel Kurulu tarafından yapılan seçimde, daha önce YSK üyeliğine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Arı 169 oyla seçilmişti.

YARIN SEÇİMLERE DEVAM EDİLECEK

Edinilen bilgiye göre, bugün yapılan seçimde de Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı da 180 oy alarak YSK üyeliğine seçildi.

Diğer üyenin belirlenmesi için seçimlere yarın devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

YSK'nin Danıştay kontenjanından yeni üyeleri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin olarak belirlenmişti.

YSK'de, yeni üyelerin tümü belirlenene kadar eski üyeler görevine devam ediyor.

Yargıtay'dan seçilecek son üyenin de belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek göreve başlayacak ve yemin töreninin ardından, gizli oyla yapılacak seçimle en fazla oyu alan üye YSK Başkanı olacak, yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.