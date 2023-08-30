‘Geleneği’ devam ettirdiler: Anıtkabir’de ‘Reis’ sloganları!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 12:52

Güncelleme: 30.08.2023 - 12:52

30 Ağustos Zafer Bayramı‘nın 101. yıl dönümünde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki protokol heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti.

Geçen yıl Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmî törende “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı atılan Anıtkabir’de bu yıl da benzer görüntüler yaşandı.



Büyük Zafer’in 101. yılı kutlamaları kapsamında, Anıtkabir’de bir grup, ‘Reis’ sloganları attı ve Rabia işareti yaptı.

Erdoğan ise bu durumda el sallayarak karşılık verdi.