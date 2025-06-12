Yargıtay üyesinden dikkat çeken paylaşım

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve HSYK Başkanvekilliği de yapan Yargıtay Üyesi Metin Yandırmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Yandırmaz, Anayasa'nın 38. maddesini hatırlattı.

Yandırmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesi:

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

Buna ceza hukukunda masumiyet karinesi denir.

Sadece hukukçuların değil, herkesin bilmesi gereken temel bir hak ve kuraldır."