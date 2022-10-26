Yargıtay'a seçilen 10 üye mazbatasını aldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:59

Yargıtay'a 12 Ekim'de seçilen 10 üye için mazbata töreni düzenlendi. HSK'de düzenlenen törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

Bakan Bozdağ, üyeleri tebrik ederek, "Bugün evvela Yargıtay’a seçilen her bir arkadaşı gönülden tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Umarım ki meslek hayatlarının bundan sonraki kısmı da bundan önceki gibi başarılarla dolu geçer. Sağlıklı sıhhatli başarılı yıllar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mazbatasını Bakan Bozdağ takdim etti. Törende, Necmi Apaydın, Deniz Gül, Alpaslan Azapağası, Sırrı Topluyıldız, Döndü Deniz Bilir, Ali Murat Soylu, Abdullah Alacahan, Nurullah Bodur, Hamit Yelken de mazbatalarını aldı.