Yargıtay'dan bir üyeyle ilgili 'cinsel ilişki' iddialarına ilişkin açıklama
Yargıtay, sosyal medya üzerinden gündeme gelen bir Yargıtay üyesiyle ilgili iddialara ilişkin ihbar ve şikayet bulunmamasına karşın hassasiyetle yapılan araştırma sonucunda herhangi bir tespite ulaşılamadığını bildirdi.
Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtayın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır. Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır. Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır."
NE OLMUŞTU?
T24'te yer alan habere göre, bir temizlik görevlisi Yargıtay’daki hukuk dairelerinden birinde görev yapan bir erkek üyeyi odasında bir kadınla ilişki yaşarken yakaladığı iddia edilmişti.
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