Yüksek yargıyı karıştıran iddia: 'Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişkiye girdi'

06 Ekim 2022 Perşembe, 08:09

Yargıtay, kulislere bomba gibi düşen bir iddiayı konuşuyor.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; bir hukuk dairesi üyesi, Yargıtay’daki odasında bir kadınla cinsel birliktelik yaşarken yakalandı.

Mesai saati sonrası odaların temizliği için katları dolaşan kat görevlisi, kapısını kilitleyen üyenin odasına kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi. Odanın iç bölümündeki dinlenme odasına geçen kat görevlisi, burada karşılaştığı görüntüyle büyük şok yaşadı.

Kat görevlisi, hukuk dairesi üyesi ile bir kadını birlikte olurken gördü. Olayın ardından üyenin izne ayrıldığı belirtilirken, birlikte olduğu kadının ise Yargıtay çalışanı olmadığı ifade ediliyor.

Yeni Yargıtay binasındaki üyelerin odalarının iç kısmında bir dinlenme bölümü ve bir banyo da bulunuyor. Yargıtay yetkilileri ise iddiadan haberdar olmadıklarını öne sürdü.