Konya'daki köpek katliamına ilişkin haberlere engelleme!

25 Kasım 2022 Cuma, 23:59

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle kafasına vurularak öldürülmesine ilişkin haberlere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi!

Köpeğin öldürüldüğü ana ait görüntüler sosyal medyada infial yaratmış, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘Konyadakatliamvar’ etiketiyle yaşananlara tepki göstermişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) projesi Engelliweb’in bildirdiğine göre, aralarında gazetemiz Cumhuriyet'in de olduğu birçok internet sitesine gönderilen engelleme kararı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle alındı.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25 Kasım 2022 tarih ve 2022/14345 sayılı kararıyla içeriklerin silinmelerine hükmedildi.

Konya'daki vahşet hakkındaki haberler ve sosyal medya paylaşımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Kasım 2022 tarih ve 2022/14345 sayılı kararıyla erişime engellendi ve silinmelerine hükmedildi. https://t.co/XJ1iYIRWyF pic.twitter.com/oZHvzjYX8O — EngelliWeb (@engelliweb) November 25, 2022

"HABERLERİ DEĞİL HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ ENGELLEYİN!"

Konya’da köpeğin işkenceyle öldürülmesine dair haberlere erişim engeli getirilmesine pek çok kullanıcı tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, "Haberleri değil hayvanların öldürülmesini engelleyin!" ifadelerine yer verdi.

Haberleri değil hayvanların öldürülmesini engelleyin! https://t.co/mCz5PAdLyZ — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 25, 2022

ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, “Örnek” olarak göstermişti.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerini yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama gelmişti. Belediye katliamla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D’nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D'nin görevden alındığını açıklamıştı.

EMİNE ERDOĞAN DA KINAMIŞTI

Haber ve görüntülerine engelleme getirilen vahşete ilişkin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir paylaşım yapmış ve "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. #Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.