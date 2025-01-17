Yargıtay'dan flaş karar: 'Sadakat' indirimi hukuka aykırı bulundu

Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:09

Güncelleme: 17.01.2025 - 13:10

Çukurova ilçesindeki Kurtuluş Sitesi’nde oturan Hülya Güllüce, 4 Ekim 2020’de birlikte yaşadığı Abdullah Kaya tarafından tabanca ile başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak katledildi.

TUTUKLANDI

İnşaat ustası Abdullah Kaya cinayette kullandığı tabanca ile polise gidip teslim olup tutuklandı.

‘Kasten öldürme’ suçundan Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Abdullah Kaya, savunmasında A.K. isimli kadınla evli olduğunu, öldürdüğü Hülya Güllüce ile de gayri resmi birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kaya savunmasında, şunları söyledi:

“Bu beraberliğimizden de S. isminde kızımız dünyaya geldi. Resmi nikahlı eşimle aramızda boşanma davası bulunmakta olup kendisinden 28 bin TL tazminat ve 400 TL nafaka ödemek üzere boşanma konusunda anlaşmıştık, ben resmi nikahlı eşimden ayrılıp maktul ile evlenmek için kabul etmiştim. Ancak maktul bunu kabul etmedi. ‘28 bin TL vermeyeceksin bana araba alacaksın’ dedi. Ben de bankadan 26 bin TL kredi çekip maktule araba aldım, bu krediden dolayı da 10 bin TL de faiz olmak üzere 36 bin TL borçlanmıştım. Hatta maktule ve kızıma araba kullanmayı da öğretmeye çalıştım."

"O ANDA KENDİMİ KAYBETTİM" SAVUNMASI

"Daha sonra maktul arabayı kullanmaya başlamıştır. Bu arada ‘ben iş buldum çalışacağım’ dedi, ben de ‘bir şeye ihtiyacın yok ben her şeyi karşılıyorum’ dememe rağmen ‘çalışacağım’ demiştir. Bu arada da kendisi işte çalışmaya başladı, D.K. isimli bir şahısla arkadaşlık kurmuştur. Hatta eve akşam saat 20.00 sıralarında gelmeye başladı. Maktulün işten çıktıktan sonra akşam saat 20.00’ye kadar D.K. ile birlikte olduğunu anladım, bir kez de evin orada takip ettiğimde servis minibüsü ile bir erkek şahsın maktulü eve bıraktığını gördüm. Bu arada da yataklarımızı ayırmıştık. Yaz olduğundan dolayı ben balkonda yatıyordum, kendisi iki gün balkonda yanımda yattı karınca olduğunu söyleyerek tekrar evin içine geçti. Bu arada da ev işleri ile ilgilenmiyordu.

Yemeği ben yapıyordum, çamaşırları ben yıkıyordum, olay günü de sabah saatlerinde kalktım. Maktulün de uyandığını görünce yanına gittim, eliyle elimi tersleyecek şekilde itti. ‘Ben ekmek almaya gidiyorum sen de çayı yap’ dedim. Bu arada maktulün telefonuna bir mesaj geldi, gözüm de tam iyi görmüyordu ancak mesajda ‘Aşkım’ lafını gördüm, o an da kendimi kaybettim ve mutfakta bulunan ruhsatsız tabancayı aldım, kızıma zarar vermemek ve olayı da görmemesi için onun yattığı odanın kapısını kapatıp bağladım, daha sonra da maktule ateş ettim. Evden ayrıldıktan sonra da polis merkezine gidip teslim oldum."

"SADAKAT" İNDİRİMLİ 18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 22 Eylül 2022’de yapılan karar duruşmasında sanık Abdullah Kaya’yı önce müebbet hapis cezasına mahkum etti, daha sonra ölenin ‘sadakat yükümlülüğünü’ yerine getirmediği gerekçesiyle haksız tahrik uygulayarak cezasını 18 yıl hapis cezasına indirdi.

Mahkeme haksız tahrik indiriminin gerekçesini, “sanık ve maktül resmen evli değilse de maktülün sanığın bir başkası ile resmi nikahla evli olduğunu bilerek olay gününe kadar yaşamaya devam etmiş olması, gayri resmi evliliklerinden bir çocuklarının dünyaya gelmiş olması, sanığın maktülün bakımını üstlenmiş olması dikkate alındığında sanıktan ayrılana kadar sanığa yönelik sadakat yükümlüğü bulunmasına rağmen bu yükümlüğe aykırı davranarak tanık Ç.D. ile ilişki yaşamasının meydana getirdiği haksız tahrik altında bu eylemi gerçekleştirmiş olması, haksız tahrikin niteliği de dikkate alınarak takdiren 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına” diyerek açıkladı.

Bu karara, mahkeme savcısı “sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği”, öldürülen Hülya Güllüce’nin yakınları ise “sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği” yönünde Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz etti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 25.11.2022 tarihli kararında yapılan itirazları red edince dosya Yargıtay’a gönderildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonucunda 2 Ekim 2024’te yerel Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanık Abdullah Kaya’ya haksız tahrik indirimli verdiği 18 yıl hapis cezası kararını ve Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin itirazların reddi yönündeki kararını bozdu.

"SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi bozma kararında, hükümde bozma nedeni dışında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek sanık Abdullah Kaya’ya verilen haksız tahrik indirimli 18 yıl hapis cezasının bozulma nedenleri şöyle açıklandı:

“Dosya kapsamına göre, maktulün sanıkla yaşadığı süre boyunca tanık beyanları ile doğrulandığı üzere resmi evlilik talebini ısrarla dile getirdiği, sanığın kabul etmemesi üzerine maktulün sanıkla son dokuz ay boyunca aynı ev içerisinde farklı odalarda yatmaya başladıkları, bu süre zarfında maktulün başka biriyle duygusal bir yakınlık kurduğu ve evlenmek istediği, bu hususu da müşterek çocukları ve sanıkla paylaştığının anlaşılması karşısında, maktulün resmi olarak eşi olmayan sanığa karşı sadakat yükümlülüğü bulunmaması ve maktulden kaynaklanan sanığa yönelen hukuk kuralları ile korunan hiçbir haksız davranış olmadığı halde sanık hakkında şartları oluşmayan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur.”

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararı üzerine dava dosyası yerel Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken yargılamaya önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak.