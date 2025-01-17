Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 322,69 gram sentetik uyuşturucu ile 22,80 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:18

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 322,69 gram sentetik uyuşturucu ile 22,80 gram esrar bulundu.

Ekipler, otomobildeki M.B, B.B. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu #otomobil

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