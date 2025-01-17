Adana'da operasyon: İş yerinden 'haraç' isteyen 2 kişi tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir iş yerine haraç alamadıkları için silahla ateş açtığı öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da operasyon: İş yerinden 'haraç' isteyen 2 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:33

Adana’nın Kozan ilçesinde 15 Ocak günü sabah saatlerinde, ikinci el ev eşyası satan bir iş yerine gelen şahıslar, Nizam Güvendik’ten haraç istedi. Şahıslarla Güvendik arasında tartışma çıktı.

Daha sonra şahıslar olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra bir otomobille tekrar gelen 4 kişi dükkana 10 el ateş etmiş, açılan ateş sonrası iş yeri ve üst katındaki ev zarar görmüştü.

2 TUTUKLAMA

Olay sonrası Kozan Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerçekleşen çalışmada polis ekipleri kısa sürede İmamoğlu ilçesinde şüphelilerden D.T.S. ve A.S.’yi tüfekle birlikte yakaladı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Adana

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