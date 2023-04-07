Yargıtay, 'Berberoğlu ve Gül' kararını bozdu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

“Yargıtay, seçim arifesinde yine beni unutmamış” tepkisini gösteren Berberoğlu, “Hiç şaşırmadım çünkü Saray hâkimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki her zulme şerbetliyim; ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım, o yüzden yine kazanacağım” ifadelerini kullandı.

Adının Enes, milletvekilliği yaptığı dönemin de 27 değil 7 olarak yazıldığı kısmı da soyal medyadan paylaşan Berberoğlu, “Yalnız Yargıtay’ı biraz ciddiyete davet ediyorum” dedi.