Yargıtay, 'Berberoğlu ve Gül' kararını bozdu
Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te, silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR’larına ilişkin görüntülerin yayımlanması ile ilgili davada, CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ceza verilmesine yer olmadığı, gazeteci Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında ise davanın düşürülmesi yönündeki karar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.
“Yargıtay, seçim arifesinde yine beni unutmamış” tepkisini gösteren Berberoğlu, “Hiç şaşırmadım çünkü Saray hâkimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki her zulme şerbetliyim; ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım, o yüzden yine kazanacağım” ifadelerini kullandı.
Adının Enes, milletvekilliği yaptığı dönemin de 27 değil 7 olarak yazıldığı kısmı da soyal medyadan paylaşan Berberoğlu, “Yalnız Yargıtay’ı biraz ciddiyete davet ediyorum” dedi.
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