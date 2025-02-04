Yargıtay'ın tepki çeken kararının ardından... Pınar Gültekin'in babası ilk kez konuştu: 'Adalet ölmüştür'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:19

Güncelleme: 04.02.2025 - 09:19

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında masaya Türkiye’yi derinden sarsan Pınar Gültekin davası yatırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin cinayeti davasında Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, "canavarca hisle öldürme" yerine haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi. Karara isyan eden acılı baba Sıddık Gültekin, programın stüdyo konuğuydu. İlk kez konuşan baba programda çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KEŞKE KIZIM KURŞUNLA ÖLDÜRÜLSEYDİ"

Acılı baba Sıddık Gültekin programda şöyle konuştu:

"Bu kararla kızımın gözümün önünde yeniden canlı canlı yakıldığını gördüm, izledim. Gerçekten kararı duydum duyalı kelimeler boğazımda düğümlü. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve adalet herkes için eşit olmalı. Benim kızım 27 yaşındaydı. Daha çok gençti hayalleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı kızımızla ilgili ama bütün hayallerimiz çalındı gitti. Ben şu anda ‘keşke kızım kurşunla öldürülseydi’ diyorum. Ölüm seçiyorum. ‘İşkenceyle değil kurşunla öldürülseydi’ diyerek ölüm seçiyorum. Bir baba için bu çok ağır. Benim kızım canice, planlanarak, tasarlanarak katledildi. Cenin şeklinde iple bağlıyor, varile koyuyor. Üstüne odun atıyor, benzin döküyor. Verdikleri kararı ben kamuoyuna bırakıyorum. Adalete güvenmezsem kime güveneceğim? Şaşırdım kaldım."

"BİR İNSANI DİRİ DİRİ YAKMAK CANAVARCA HİS DEĞİLSE NEDİR?"

Baba Sıddık Gültekin, dinmeyen acısını "Söyleyecek bir sözüm kalmadı" diyerek anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

Baba Gültekin, "Muğla’dan bir türlü çıkamadık. 2,5 yıl boyunca mahkemeye gidip geldik. 5 yıl boyunca sürdü bu dava. Tüm deliller ortadayken bu nasıl bir haksızlık? Adli Tıp raporunda bile "diri diri yakılmış" diyor. Ve bunda tam 11 profesörün imzası var. Bu nasıl bir haksızlık? Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir? Bu gerçekten bir garabet. İsyanım çok fazla, çok öfkeliyim. Gizli gizli sabahlara kadar ağlıyorum. Ben 5 gün kızımın cenazesini aradım kızım yerine kemiklerini buldum. Adalet ölmüştür bu kararla. Yazıklar olsun. Kardeşi de cinayete yardım ve yataklık etmişti ona da 4 yıl verdiler, ödüldü sanki’’ dedi.