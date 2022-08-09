Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti

Aydın'ın Çine ilçesinde Gökhan Özdemir, önce kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde, yarım saat sonra da Yaşar Meke'yi hastane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giden Gökhan Özdemir, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 07:42
Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti
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Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Gökhan Özdemir, dün saat 16.00 sıralarında tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Özdemir, cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giderek, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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