Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti

09 Ağustos 2022 Salı, 07:42

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Gökhan Özdemir, dün saat 16.00 sıralarında tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Özdemir, cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giderek, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.