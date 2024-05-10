Yarın ‘Dünya Yardım Günü’: Bir çiçeğe su verin

Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2024 - 04:00

Gazetemizin yazarı, usta sanatçı Müjdat Gezen, 11 Mayıs’ı “Dünya Yardım Günü” olarak ilan etti.

Yılda bir gün insanların birbirleriyle paylaşımda bulunmasının önemli olduğunu dile getiren Gezen, herkesi birine yardım etmeye davet etti.

Gezen şöyle konuştu:

“Senede bir gün, illa ekonomik dayanağı olmayan bir iyilik yapmaları için böyle bir gün düşündüm. İnsanoğluna, ‘İnsan iyilik de yapmalı’ fikrini aşılamak istedim. Amacım insanların kimseye belli etmeden iyilik yapmalarını sağlamak. Günlük yaşantılarında akıllarına iyilik yapmak gelmiyorsa da senede bir gün 11 Mayıs’ta bunu yapsınlar, birbirlerini güzel hatırlasınlar istedim.”

"İYİLİK ETKİSİ"

Yardım gününün yayılması için bir sertifika yaptırdığını da belirten Gezen, “Küçük de olsa birilerine yardım etmek insanlarda pozitif bir enerji yaratır. Domino, kelebek etkisinin yanı sıra bu eylemler insanlarda ‘iyilik etkisi’ yaratacaktır” dedi.

Gezen’in hazırladığı sertifikada, “Bugün birine yardım edin. Aç biri için sandviç sipariş edin. Görme engelli birine gazete okuyun. Yaşlı bir kişinin karşıdan karşıya geçmesine yardım edin. Sokak köpeği besleyin. Bir çocuk için okul defteri satın alın. Bir çiçeğe su verin. Sokak kedisi besleyin. Siz de istediğinizi ekleyin” ifadeleri yer alıyor.

