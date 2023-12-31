Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:22

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:22

Yılbaşı gecesi ve sonrası için plan yapacaklar ise şimdiden "1 Ocak yarın okullar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca yurttaş, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağını merak etti. Peki, Yarın okullar tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okullar açık mı? 1 Ocak resmi tatil mi?

1 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene yılbaşı 31 Aralık Pazar gününe denk geldi. 1 Ocak Pazartesi günü resmi olarak tatil. Buna göre yarın ilkokul, ortaokul ve liseler tatil olacak.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık 2023 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat bununla birlikte 31 Aralık Pazar günü hafta sonu nedeniyle tatil olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle cumartesi, pazar ve pazartesi şeklinde 3 günlük tatil imkanı doğdu.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)