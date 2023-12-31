Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:50
Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!
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Özellikle yılbaşı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

FOX TV YAYIN AKIŞI      23:00 Müstakbel Damat

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Sara'ya İki katır

12:30 Gazete Magazin

17:15 Cevap Ver Türkiye

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

01:15 Cevap Ver Türkiye

03:15 Gazete Magazin

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Beni Böyle Sev

08:20 Leyla ile Mecnun

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yeşil Deniz

16:10 Evde Tek Başına

19:10 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

01:00 1'De Nostalji

02:10 Leyla ile Mecnun

03:30 Yeşil Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Tarkan

10:00 Yılbaşı Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

01:00 Sandık Kokusu

93:45 Namuslu

05:30 Ne Gemiler Yaktım

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

04:00 Türk Müziği

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Aman Reis Duymasın

14:30 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Yıldızlar Bana Uzak

22:40 Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel

01:45 Yıldızlar Bana Uzak

04:45 Need For Speed: Hız Tutkusu 

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:00 Müstakbel Damat

01:15 Kızıl Goncalar

03:30 Şahane Hayatım

06:00 Yabani

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

01:30 Panik Odası

03:15 Panik Odası

05:15 Dönence


O Ses Türkiye yılbaşı yılbaşı tv yayın akışı

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