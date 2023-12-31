Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle yılbaşı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
FOX TV YAYIN AKIŞI 23:00 Müstakbel Damat
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Sara'ya İki katır
12:30 Gazete Magazin
17:15 Cevap Ver Türkiye
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
01:15 Cevap Ver Türkiye
03:15 Gazete Magazin
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Beni Böyle Sev
08:20 Leyla ile Mecnun
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yeşil Deniz
16:10 Evde Tek Başına
19:10 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
01:00 1'De Nostalji
02:10 Leyla ile Mecnun
03:30 Yeşil Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Tarkan
10:00 Yılbaşı Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
01:00 Sandık Kokusu
93:45 Namuslu
05:30 Ne Gemiler Yaktım
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
04:00 Türk Müziği
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 30 Aman Reis Duymasın
14:30 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yıldızlar Bana Uzak
22:40 Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel
01:45 Yıldızlar Bana Uzak
04:45 Need For Speed: Hız Tutkusu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:00 Müstakbel Damat
01:15 Kızıl Goncalar
03:30 Şahane Hayatım
06:00 Yabani
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
01:30 Panik Odası
03:15 Panik Odası
05:15 Dönence
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