Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:01

Güncelleme: 10.12.2023 - 18:01

Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Son günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle yurttaşlar tarafından kar yağışı bekleniyor. Başta çocuklar olmak üzere okula giden öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 11 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi edildi? İşte valilikten gelen açıklama...

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Okullar için alınan tatil kararları İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından paylaşılıyor. 11 Aralık Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı alınmadı.

11 ARALIK'TA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

11 ARALIK'TA KAR YAĞACAK MI?

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'un parçalı ve yer yer bulutlu olması, İzmir'in parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, Ankara'nın ise parçalı ve yer yer bulutlu olması bekleniyor.