Yarın okullar tatil mi? 15 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

Yurttaşlar, bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. 15 Mayıs günü okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 15 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:14
Yarın okullar tatil mi? 15 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?
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Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Sandıklar Türkiye saatiyle 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacak. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak. Seçimin ertesi günü, 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 15 Mayıs'ta bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Öğretmenler de, 15 Mayıs'ta bir günlüğüne idari izinli sayılacak.


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