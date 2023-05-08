Okul müdürü Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına hakaret etti

Mersin’in Mezitli ilçesindeki imam hatip ortaokulu müdürü Mustafa Bakkal, bir eğitimciye yakışmayacak ifadelerle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’a hakaret etti.

Abidin Yağmur
Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00
Okul müdürü Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına hakaret etti
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Müdür Mustafa Bakkal, Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim müdürü olduğu dönemde okullarda Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin dağıtılmasına izin vermemişti. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu olayın ardından Bakkal, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevinden alınmış ve ödül olarak Mezitli ilçesindeki imam hatip Ortaokuluna müdür olarak atanmıştı.Bakkal, “Nutuk” eserinin “Pedagojik açıdan çocuklara uygun olmadığını” iddia etmişti. 

Bakkal, Instagram hesabında “Ne fidandı ne yiğitti ne de şehitti. Devlete kurşun sıkan bir it oğlu itti” ifadelerini kullanarak ölüm yıldönümlerinde 3 devrimci fidanı hedef aldı.

‘GERİ GÖTÜRDÜLER’ 

Bakkal şu ifadeleri kullanıldı: “Kimse bize, dünün militanlarına, polisleri, askerleri şehit edenlere, gariban üniversite öğrencilerini devlete karşı kışkırtıp eğitimi engelleyenlere, sokak olaylarıyla ülkenin onlarca yıl geriye gitmesine neden olan Lenin’in uşaklarına güzellemeler yaparak; bunları vatansever kahramanlar olarak göstermeye çalışmasın.”

Bakkal’ın paylaşımları eğitimciler ve yurttaşlar tarafından büyük tepki çekti.


Mersin Deniz Gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin İnan Müdür

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