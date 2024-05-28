Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? 29 Mayıs 2024 toplu taşıma bedava mı?

29 Mayıs 2024 toplu taşıma ücretsiz mi olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlanacak. 29 Mayıs 1453, tarihin akışını değiştiren önemli bir olay olan İstanbul'un Fethi'nin gerçekleştiği gündür. Peki, Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? 29 Mayıs 2024 toplu taşıma bedava mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:58
Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? 29 Mayıs 2024 toplu taşıma bedava mı?
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29 Mayıs İstanbul’un Fethi Türkiye’de her yıl kutlanan önemli bir tarihtir. Bu kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve fethin önemi vurgulanmaktadır. Peki, Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? 29 Mayıs 2024 toplu taşıma bedava mı?

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul, 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanıyor. Bu önemli gün dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Konuyla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.


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