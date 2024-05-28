Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:58

Güncelleme: 28.05.2024 - 09:58

29 Mayıs İstanbul’un Fethi Türkiye’de her yıl kutlanan önemli bir tarihtir. Bu kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve fethin önemi vurgulanmaktadır. Peki, Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? 29 Mayıs 2024 toplu taşıma bedava mı?

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul, 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanıyor. Bu önemli gün dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Konuyla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.