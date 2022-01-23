Yarına dikkat! Karadeniz’deki siklon İstanbul’da patlayacak
Meteoroloji, AKOM ve valilikler günlerdir kar hazırlığı yaparken hava forum tarafından yeni bir hava rapor paylaşıldı. Batı Karadeniz açıklarında beklenen siklonun İstanbul'da yoğun kar yağışına neden olacağı açıklandı.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen yurttaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinde yoğun kar yağışı, rüzgar ve çığ uyarısı yer aldı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi.
SİKLON İSTANBUL'DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK
İstanbul'da etkisinin bu geceden itibaren göstermesi bekleniyor. Hava forum tarafından yapılan paylaşıma göre Batı Karadeniz açıklarında beklenen siklon en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek.
Kar yağışının ve soğuk havanın perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken deniz etkisi kar yağışı (DEK) İstanbul'da da kendini gösterecek.
Siklonların yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor.
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