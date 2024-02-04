Yarıyıl tatili bitti: Ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine yarın başlayacak.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:39
Yarıyıl tatili bitti: Ders zili yarın çalacak
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MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024, eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.


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