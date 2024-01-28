Yayınlanma: 28.01.2024 - 21:20

Güncelleme: 28.01.2024 - 21:20

Son dönemde özellikle çocuklarda görülen çeşitli hastalıklar ve artan salgınlar nedeniyle okullarda başlayan yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Böyelece tatilde olan öğrenciler 5 Şubat 2024 Pazartesi günü derslerine dönecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.