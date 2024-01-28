Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Yaklaşık 20 milyon öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak ara tatile girdi. Tatile giren öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 21:20
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?
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Son dönemde özellikle çocuklarda görülen çeşitli hastalıklar ve artan salgınlar nedeniyle okullarda başlayan yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Böyelece tatilde olan öğrenciler 5 Şubat 2024 Pazartesi günü derslerine dönecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.


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