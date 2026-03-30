YARSAV Kurucu Başkanı Eminağaoğlu’na 'ByLock kullanan AKP'liler listesi' davasında hapis cezası

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 2017’de, “Bylock kullanan AKP’lilerin listesi” adıyla bir listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eminağaoğlu hakkında, aralarında dönemin AK Parti'li bakanları, TBMM Başkanı ve milletvekillerinin olduğu toplam 21 kişiye “hakaret ve iftira” attığı suçlamasıyla dava açıldı.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2021’de görülen karar duruşmasında, Eminağaoğlu hakkında beraat kararı verdi. Ancak dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye 23. Ceza Dairesi, 60 kişilik listedeki diğer kişiler yönünden de savcılığa ihbarda bulunulması ve her iki davanın birlikte yürütülmesi gerekçesiyle bozma kararı verdi.

Birleştirilen dosyaların yargılamasının görüldüğü Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Mart’ta karar çıktı.

Mahkeme, Eminağaoğlu’nun katılanlara yönelik “iftira” suçunu işlediğine hükmederek, 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Zincirleme suç hükümleri uygulanarak ceza 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarıldı. Eminağaoğlu’nun yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uygulamayan Mahkeme, Eminağaoğlu’nun, "sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği" kanaatiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Davada yargılanan diğer sanık Nejad Kumbasar da “iftira” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, Kumbasar hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

"AKILLARINCA AKP, FETÖ'DEN AKLANMIŞ OLDU"

Kararı değerlendiren Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Bunlar bizim için ceza değil, onların zavallılığı. Akıllarınca, ben böyle bir liste nedeniyle mahkum olunca AKP, FETÖ'den aklanmış oldu. Amaç bu. 'Bu bedellere varız' diyoruz, 'onurumuz' diyoruz, 'mücadeleye devam' diyoruz" dedi.