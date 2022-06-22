Yaş haddinin 72'ye uzatılmasıyla Orgeneral Yaşar Güler, görevine yeniden atanabilecek

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

AKP milletvekillerinin imzasıyla önceki gün TBMM’ye sunulan ve zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmeyerek yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşen yükümlülerin bedelli askerlik yapabilmesine olanak tanıyan yasa teklifine sürpriz bir şekilde daha önce gündeme gelmeyen Genelkurmay başkanının yaş haddini yeniden düzenleyen bir madde eklenmesi dikkat çekti.

Teklifle TSK Personel Kanunu’nun 49. maddesinde “Genelkurmay Başkanlığı’na atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67’dir” cümlesinden sonra gelmek üzere “Genelkurmay Başkanı’nın yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı’nca uzatılabilir” hükmü ekleniyor. Teklifle Genelkurmay Başkanlığı’na atanma için 67 olan yaş haddi değiştirilmedi; ancak görevdeki Genelkurmay başkanının yaş haddinin Cumhurbaşkanı tarafından birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılmasına olanak tanındı.

EMEKLİ OLACAKTI

Teklifin TBMM’de kabul edilerek yasalaşması, bu yıl yapılacak Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında şekillenecek TSK komuta kademesini doğrudan etkileyecek. 18 Eylül 1954’te doğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, geçen yılki YAŞ’ta 19 gün farkla 67 olan yaş haddinden etkilenmeyerek görevine yeniden atanmıştı. Mevcut yasaya göre Güler’in bu yıl 30 Ağustos’ta yaş haddinden emekliye ayrılması gerekiyordu. Ancak Genelkurmay Başkanlığı’nın yaş haddinin 72 yaşına kadar uzatılabilmesine olanak tanınmasıyla birlikte Güler’in bu yıl görevine yeniden atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Güler’in emekliye ayrılması durumunda TSK’de en kıdemli orgeneral durumuna gelecek olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün mü yoksa TSK teamülünde bu göreve gelmesi beklenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in mi Genelkurmay başkanı olacağı tartışmalarının önüne geçilmiş olacak. Güler, göreve yeniden atanması durumunda Kenan Evren’den bu yana en uzun süre Genelkurmay Başkanlığı görevinde kalan isim olacak. TSK Personel Kanunu uyarınca Genelkurmay başkanının görev süresi 2018’e kadar 4 yılla sınırlıydı ancak 2018 tarihli kanun hükmünde kararnameyle Genelkurmay başkanı için görev süresi sınırı kaldırıldı.