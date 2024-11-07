Yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı
Erzurum'da jandarmanın sanal devriye faaliyetlerinde tespit ettiği yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim'de açık kaynak araştırmaları kapsamında sosyal medya ve URL adreslerinde incelemeler yapıldı.
Bu kapsamda, yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı, konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi.
Ayrıca sanal devriyede, terör örgütü propagandası yapan 30, çeşitli asayiş suçunun işlendiği 11 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldı.
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