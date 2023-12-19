Yasa dışı bahis oynatılan siteleri yönetenlere şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik şafak operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi.
Bu kapsamda, şafak vakti şüphelilerin yakalanmasına yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlatıldı.
Dron destekli eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu, 12 bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Polisin adreslerdeki aramalarının sürdüğü aktarıldı.
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