Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi
Yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Etiketler: #yasa dışı #yasa dışı bahis #batuhan karadeniz
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı
- 9 sayfalık not bırakmışlar