Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi
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ANKA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:41

Yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.


Etiketler: #yasa dışı #yasa dışı bahis #batuhan karadeniz

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