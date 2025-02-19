Kuşadası'nda insanlık dramı: Denize düşen 3'ü çocuk 6 göçmen boğuldu
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışırken motorlu lastik bottan denize düşen 3’ü çocuk 6 kaçak göçmen boğularak öldü. Olayla ilgili 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Kuşadası açıklarında sabah saat 07.30 sıralarında, bir grup kaçak göçmen yasa dışı yolla Yunanistan’a gitmek için İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak sahilinden, organizatör şüphelisinin kullandığı motorlu lastik bota bindi.
Kıyıdan uzaklaşan motorlu lastik bot, açıkta sert dönüş manevrası yapınca, denize düşen 3’ü çocuk 6 düzensiz göçmen boğularak öldü. Motorlu lastik bottaki diğer göçmenler ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
Olayla ilgili 1 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için başlatılan çalışma sürüyor.
Etiketler: #Kuşadası #göçmen #düzensiz göçmen
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