Yasa dışı yollarla yurda girmişlerdi... Edirne'de yakalandılar!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmenin yakalandığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.

Yasa dışı yollarla yurda girmişlerdi... Edirne'de yakalandılar!
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AA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 12:21

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #suriye

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