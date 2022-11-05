Yasa önerisindeki maddeleri yetersiz bulan Aleviler meydanlara inecek

05 Kasım 2022 Cumartesi, 04:00

Alevi dedelerine maaş bağlanmasını, cemevlerinin bakım ve giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını öngören yasa teklifi, bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda birçok tartışmanın gölgesinde kabul edildi.

Teklif kapsamında büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri cemevlerinin yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili gerekli desteği sağlayacak. Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları indirimli ya da ücretsiz karşılanabilecek. Ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen hükümle de cemevlerinin aydınlatma giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeyecek.

"İBADETHANE SAYILMALI"

Komisyonda, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, teklifte Alevilerin tek sorununun su ve elektrik faturası ödemekmiş gibi yansıtıldığına da dikkat çekerek teklifin torba yasadan çıkarılmasını istedi. Aslan, “İbadetimiz ‘cem’, ibadethanemiz ‘cemevi’dir. Cemevine ibadethane statüsü tanınmalıdır. Getirilen teklif bu topraklarda yüzyıllardır, inkâr edilen, ayrımcılığa uğrayan, katliamlara maruz kalan bir inanç toplumunu yasal çerçevede de tekrar yok sayma teklifidir” dedi.

Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2016’da verdiği “Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir” kararını anımsatarak, “Cumhurbaşkanı hiçbir Alevi kurumuyla, bizlerle görüşmedi. Burada Alevilik kültürel bir etkinlik. Benim inancıma nasıl ‘kültürel’ diyebilir? Bizi tanımlamaktan vazgeçmenizi istiyoruz. Şu yasa teklifine bakın ya! ‘Vergi Usul Kanunu ile Bazı...’ Bunlarla cemevlerinin ne alakası var?” tepkisini gösterdi.

TBMM ÖNÜNDE EYLEM

Teklifin ayrıntılarını gören Alevi dernekleri eylem kararı aldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Sekreteri İsmail Ateş, ikili eylem kararı aldıklarını açıklayarak, “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin başını çektiği yedi kurum, 7 Kasım’da Ankara’da Hacıbektaş Vakfı’nda toplanacağız. Alevi dedelerine yasanın yanlış olduğunu anlatacağız” dedi. “Yasa, Alevi ocaklarının devletin bir kurumu gibi Alevi dedelerinin de devletin bir memuru gibi algılanmasına daha doğrusu böyle bir role dönüşmesine neden olacak” ifadelerini kullanan Ateş. 8 Kasım’da saat 10.00’da da Meclis önünde eylem yapacaklarını dile getirdi.