Yasadışı bahis operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İstanbul’da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:50
Yasadışı bahis operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda çevrimiçi sitelerde bahis oynamak için para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolüne yönelik banka hesaplarının oluşturulduğunu belirleyen ekipler, para trafiğinin takibi için ise ofis evlerinin kiralandığını, buralarda vardiyalı ve maaş karşılığında çalışan zanlıların bulunduklarını tespit etti.

Şüphelilerin 3'üncü kişilerden temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıklarını belirleyen ekipler, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten sağlanan paraların nakline aracılık edildiğini ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra Zeytinburnu'nda belirlenen 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 22 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 96 cep telefonu, 96 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


İstanbul yasadışı bahis

İlgili Haberler

Çok konuşulacak kulis... Mafya ve bahis çetelerine karşı yasal düzenleme hazırlığı

Çok konuşulacak kulis... Mafya ve bahis çetelerine karşı yasal düzenleme hazırlığı
Çok sayıda mağdur var... Yasa dışı bahiste 'kiralık hesap' tuzağı

Çok sayıda mağdur var... Yasa dışı bahiste 'kiralık hesap' tuzağı
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

En Çok Okunan Haberler