Yasadışı bahis oynatanlara operasyon: Tutuklandılar!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:55

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen tahkikat neticesinde; güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis siteleri üzerinden İzmir’de yasa dışı bahis oynattığı, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edindiği ve yasa dışı bahiste paranın nakline banka hesapları üzerinden aracılık ettikleri tespit edilen, 8 şüpheli şahsa yönelik geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

8 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ile 112 bin 900 TL para, 650 euro ve 50 sterline el konuldu.

Dün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.