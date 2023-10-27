Bahis soruşturmasında adı geçiyordu: Nicolo Zaniolo savcıya ifade verdi!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 21:31

Güncelleme: 27.10.2023 - 21:33

Bahis soruşturmasında ismi geçen Nicolo Zaniolo hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports'un İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberinden aktardığına göre, Nicolo Zaniolo, Torino Savcısı ile girdiği sorguda tüm soruları yanıtladı ve durumunu netleştirdi.

23 yaşındaki oyuncu yasadışı platformlarında kumar oynadığını itiraf etti ancak futbola dair herhangi bir bahis oynamadığını söyledi.

"HİÇBİR DELİLE RASTLANMADI"

Zaniolo'nun avukatları ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığına dair hiçbir delile rastlanmadı. Müvekkilimiz, zaman zaman yasadışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etse de hiçbir zaman tehdit vb. bir durumla karşı karşıya kalmadığını da belirtti. Bu davanın yakında kapanacağından eminiz" sözlerine yer verdi.

Aston Villa forması ile toplamda 9 karşılaşmaya çıkan Zaniolo, 475 dakika sahada kaldı.