‘Yasadışı bahis' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 26 gözaltı

Ankara'da, jandarma ekiplerince 'yasadışı bahis' oynatanlara ve 'dolandırıcılık' yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 20:51
‘Yasadışı bahis' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 26 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 01- 31 Mart tarihleri arasında bin 665 sosyal medya hesabını inceledi.

İnceleme sonucunda 601 bahis sitesi, 111 müstehcen içerikli paylaşım yapan ve Oltalama- Phishing yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi olmak üzere toplam 721 internet sitesine işlem yapıldı. 

Jandarma tarafından 'Faili Meçhul Siber Olayların Aydınlatılması' kapsamında 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Nitelikli Hırsızlık' ve 'Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçlarından 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 


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