Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 18 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:09

Güncelleme: 30.03.2024 - 14:22

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde 'Sibergöz-30' operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Buna göre; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynattığı ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.