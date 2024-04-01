Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:22
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


polis haberleri polis aracı haberleri

İlgili Haberler

Muhtar adaylarının tartışmasına polis müdahalesi!

Muhtar adaylarının tartışmasına polis müdahalesi!
Sandık tartışmasına polis biber gazıyla müdahale etti: DEM Partili aday hastaneye kaldırıldı

Sandık tartışmasına polis biber gazıyla müdahale etti: DEM Partili aday hastaneye kaldırıldı
Oy verme işlemleri sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şüpheliye gözaltı

Oy verme işlemleri sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şüpheliye gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!

Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!
Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”

Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
Mauro Icardi, Galatasaray’da rekor peşinde!

Mauro Icardi, Galatasaray’da rekor peşinde!
Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!
İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'

İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos uzatmalarda yıkıldı!

Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos uzatmalarda yıkıldı!