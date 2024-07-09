Yasadışı silah ticareti operasyonunda 1 tutuklama!
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir eve düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonunda; tabancalar, av tüfekleri ve fişekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; yasadışı silah ticareti yaptığı yönünde hakkında bilgiler edinilen A.V., isimli şahsın Bayraklı ilçesindeki evine operasyon yapıldı.
Evde yapılan aramalarda; 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 adet üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, 1 tabanca sürgüsü, 2 av tüfeği, 10 şarjör ve 538 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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