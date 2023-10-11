Yasadışı yollarla Türkiye'ye giren 15 düzensiz göçmen Kırklareli'nde yakalandı!
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si de tutuklandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
2 İNSAN KAÇAKÇISI DA TUTUKLANDI!
Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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