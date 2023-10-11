Ayvalık’ta botlarının motoru arızalanan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi üzerinde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.
Bünyesindeki TCSG-28 botunu bölgeye gönderen Sahil Güvenlik, lastik bot içerisindeki 45 göçmeni kurtardı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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