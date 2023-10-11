Ayvalık’ta botlarının motoru arızalanan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 08:01
Ayvalık’ta botlarının motoru arızalanan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi üzerinde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.

Bünyesindeki TCSG-28 botunu bölgeye gönderen Sahil Güvenlik, lastik bot içerisindeki 45 göçmeni kurtardı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.


Balıkesir

İlgili Haberler

Kırklareli'nde bir haftada 984 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada 984 göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 104 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 104 kaçak göçmen kurtarıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı... 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son Dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı... 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

En Çok Okunan Haberler