Yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yasak olmasına rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak ve Suriye uyruklu 1'i kadın 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Suriye Uyruklu kadın ile Irak uyruklu 2 kişiden 1'i kurtarılırken, dalgalara kapılan Jabbar Al Zaıdawı (28) için arama çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:32
Yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu
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Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında; olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1'i kadın 3 yabancı uyruklu kişi denize girdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

3 kişi, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve cankurtaranların yardımıyla 2 kişi denizden çıkarılırken, Jabbar Al Zaıdawı ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri arama çalışması başlattı.


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Yasak deniz

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